À¼Í¥¡¦Âç¶¶ºÌ¹á¡¡31ºÐÃÂÀ¸Æü¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¢¤ä¤«¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡À¼Í¥¤ÎÂç¶¶ºÌ¹á¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¡¢31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ª¼ê»æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤«¤ï¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¢¤ä¤«¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ù¥Ó¡¼ºÌ¹á¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£