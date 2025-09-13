¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÅÄÃæ´õ¼Â¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¡Öº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¡×½÷»Ò1500M¡¡»Ä¤ë¤Ï5000MÍ½Áª
¡¡¡þÎ¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê26¡á¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï1ÁÈ10Ãå¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÁÈ6°Ì°ÊÆâ¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢1ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï½øÈ×¤«¤é½ª»ÏÀèÆ¬¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤¿¡£»Ä¤ê1¼þ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï½ù¡¹¤Ë¸åÊý¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¾å°Ì6¿Í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë8°ÌÆþ¾Þ¤ÎÅÄÃæ¡£11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½²ñ¸«¤Ç¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â1500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡18Æü¤ËÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë5000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤âÆþ¾Þ¤òÁÀ¤¦¡£Á°²ó23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤Ç¤Ï8°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£¡Öµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ¬¤Î¥Í¥¸¤ò³°¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¯¡×¤ÈÍ½Áª¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Öº£¤Î»ä¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Î»þ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£²ù¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡5Ëü¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
