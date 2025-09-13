橋本環奈、ホラー映画の過酷な撮影で支えてくれた先輩女優とは？「一緒に明るく乗り切りました」

9月11日、日本テレビ系『THE突破ファイル』に、橋本環奈が出演。現在公開中のホラー映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』で経験した過酷な撮影について語った。

番組では今回、映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』で主演を務めた橋本が、同作で自身の体が石化するというシーンがあり、丸一日かかる過酷な撮影だったことを明かす場面があった。

この撮影について、橋本は、「人ひとり入って座るぐらいのサイズ感のところに、ずっとこう、首だけ前に出して。壁に顔ハメパネルみたいな感じで。ずっと体が曲がってて、この状態で止まってなきゃいけない」と回想した。

また、その場面は木村佳乃との共演シーンだったとして、「佳乃さんと2人でずっとお芝居してて。佳乃さんも過酷な特殊メイクだったんですよ、お互いに」と説明しつつ、「すごい大変だったんですけど、佳乃さんってめちゃくちゃ明るいじゃないですか」とコメント。

そして、「朝から晩まで全然変わらず。『一緒に写真撮ろう！』みたいな、石化の状態で」「私も弱音吐けないなと思って、一緒に明るく乗り切りました」と、木村の明るい振る舞いにより、撮影を乗り切れたと話していた。