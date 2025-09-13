アストン・ヴィラの指揮官ウナイ・エメリはプレミアリーグ第4節のエヴァートン戦を前にアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスの残留を喜び、今節復帰することを示唆したという。『The Athletic』が報じている。



2020年夏よりヴィラでプレイするマルティネスはチームの絶対的守護神としてこれまで君臨していたが、今夏の移籍市場では退団の噂が多く報じられてた。特にマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が最後まで注目されたが、最終的に同選手はヴィラに残留する形になった。





ヴィラでの将来が不透明で集中できていないということから前節のクリスタル・パレス戦はメンバー外となったマルティネスだが、エヴァートン戦は出場する見込みだという。「今の選手たちには、あらゆることが起こった。去ることもあれば、留まることもある。ある瞬間には選手たちが去りそうになったこともあれば、逆に選手たちが我々に加わりそうになったこともある。あらゆることが起こりうる。私にとっては、それは普通のことだ。完全に理解している」「エミ・マルティネスがここに留まることは、我々にとって良いニュースだ。本当に、本当に嬉しい。私にとって、彼は世界最高のゴールキーパーだ。我々は世界最高のゴールキーパーを擁している。彼の献身的な姿勢は並外れている。あらゆることに全力を尽くし、良いメッセージを発信しようと努め、常に最高のパフォーマンスを発揮できるようトレーニングに励んでいる。常にアストン・ヴィラを尊重し、その姿勢は変わらない」「サッカーでは様々な状況が起こるものだ。だが今は全員がチームに所属している。皆が満足している。今日の練習では非常に良いエネルギーが感じられた。エミリアーノも再び喜びを取り戻し、アストン・ヴィラと代表チームでの挑戦が自分の課題だと理解している」現在調子がいいエヴァートン戦を前に絶対的守護神が戻ってくることはヴィラにとっては大きな後押しとなるだろう。今シーズンはまだ1分2敗で勝つことができていないヴィラだが、今節初勝利を上げることはできるか、注目だ。