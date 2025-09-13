ライバルクラブへ移籍目前だった？！ 今夏トッテナム加入のクドゥスは当初チェルシー入りが目前に迫っていたと英メディア
今季からトッテナム・ホットスパーに加わったガーナ代表はライバルクラブへの加入が近づいていたようだ。
『The Athletic』によると、今夏の移籍市場でウェストハム・ユナイテッドからトッテナム・ホットスパーに完全移籍で加わった25歳のガーナ代表MFモハメド・クドゥスは当初チェルシー移籍の可能性があったという。
1999年にイギリス人、トム・バーノン氏が立ち上げたトップチームを持たない育成専門クラブであるライト・トゥ・ドリームで育ったクドゥスは2018年、2015年にライト・トゥ・ドリームと提携を結んだFCノアシェランへ移籍。その後はオランダの名門アヤックスで世界中に名を馳せると、2023年8月にウェストハムへ完全移籍。ウェストハムでも結果を残すと、今夏は遂にトッテナムに加入してビッグクラブ入りを果たした。
ライバルクラブへの加入が近づいていたクドゥス。すでにトッテナムでは圧巻の活躍を見せているが、果たして今季はどこまで結果を残すことができるのだろうか。
