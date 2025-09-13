¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡G1Âç±²Âç¾Þ¡ÛÉÍÌîÃ«·û¸ã¡¡¡È3¥«¥ÉÉõ¤¸¡É¤Îµ»¤¢¤êÀè·þ¤ê¤Ç¹¥È¯¿Ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡ÖG1Âç±²Âç¾Þ¡×¤¬¡¢13Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡6¹æÄú¤Î4R¤Ç¥Á¥ë¥È1ÅÙ¤ËÄ·¤Í¤¿¾¾ÅÄÂç»ÖÏº¤¬3¹æÄú¤Ç0.5ÅÙ¤Ë¤·¤Æ3¥«¥É¤È¤·¤¿½éÆü9R¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÍÌîÃ«·û¸ã¡Ê51¡áÅìµþ¡Ë¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤±¤é¤ì¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëµ»¤¢¤ê¤Î2¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤Ç¿¤Ó¤ë¾¾ÅÄÂç¤òÉõ¤¸¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È²óÅ¾¤¬Íß¤·¤¤¤±¤É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¿¤Ó¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤ÇÛ¤Ï°¤¯¤Ê¤¯1R¡Ê1¹æÄú¡Ë¡¢11R¡Ê4¹æÄú¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë2ÆüÌÜ¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥È0¤Ç¥Ú¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Â¾¤Î¤È¤³¤í¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÉ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£