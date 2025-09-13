YOASOBI『花ざかりの君たちへ』OP＆ED主題歌担当 来年1月放送で「本当に光栄」
テレビアニメ『花ざかりの君たちへ』（花君）が2026年1月より放送されることが決定した。あわせてYOASOBIが、オープニング＆エンディング主題歌を担当することが発表された。
【画像】キュンっ！公開された『花ざかりの君たちへ』場面カット
YOASOBIが書き下ろす主題歌で「この度TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとエンディングテーマの両方を担当させいただくことになりましたYOASOBIです。本当に光栄なお話、身に余る思いです」とコメント。
「沢山の方の青春に寄り添い、今も沢山の方に愛されている『花ざかりの君たちへ』この物語の世界に、今この令和の時代にまた触れられること、私たちYOASOBIもとても楽しみにしております。お話の始まりと終わり、そのどちらも通してこの作品に花を添えられるよう精一杯努めさせていただきます」と意気込んでいる。
『花ざかりの君たちへ』は、漫画誌『花とゆめ』で1996〜2004年まで連載していた漫画が原作で、憧れの高跳び選手・佐野泉に会うために、アメリカから性別を偽って全寮制男子高に転入した少女・瑞稀が主人公で、運命か偶然か佐野と同室になり、危険いっぱいの男子校ライフを描いたストーリー。
コミックスはシリーズ累計1700万部を突破している人気作品で、2007年に堀北真希さん、小栗旬、生田斗真、水島ヒロら、2011年に前田敦子、中村蒼、三浦翔平らが出演したテレビドラマが放送され話題となった。
作者の中条比紗也さんは2023年10月に亡くなっており、今回は初のアニメ化で花とゆめ編集部は「『花ざかりの君たちへ』がアニメになります！以前から、中条比紗也先生と共に内容を話し合いながら進めてきた企画です。中条先生もキャラクターのラフやシナリオを見ながら、まんがと違った表現方法で紡がれる「花君」の世界観をとても楽しみにしていました」と説明。
「先生と一緒に完成版を目にすることができなかったのは、とても残念ではありますが、読者の皆様の熱い応援のおかげで、完結から20年が経とうとしている「花ざかりの君たちへ」が、再びアニメという形で動き出すことは、大変ありがたいと思っております」とし、「中条先生や読者の皆様の期待に応えられるよう、制作現場、編集部と力を合わせて取り組んでおりますので、放送を楽しみにお待ちください！」と呼びかけている。
【キャスト】
芦屋瑞稀：山根綺
佐野泉：八代拓
中津秀一：戸谷菊之介
難波 南：梅原裕一郎
梅田北斗：福山潤
中央千里：川島零士
萱島大樹：内山昂輝
関目京悟：駒田航
野江伸二：古屋亜南
日本橋渉：西山宏太朗
ジュリア・マックスウェル：夏吉ゆうこ
