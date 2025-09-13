½÷»Ò100m¡¡¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¡È¥»¥ó¥È¥á¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ú¡É¤«¤éÍ£°ì½Ð¾ì¤Î¥»¥á¥É¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡¡¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¤ÏÁÈ2Ãå¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡½÷»Ò100mÍ½Áª¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
½÷»Ò100mÍ½Áª¤Ç¤Ï¥»¥ó¥È¥á¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ú¤«¤éÍ£°ì½Ð¾ì¤·¤¿G.¥»¥á¥É¡Ê28¡Ë¤Ï11ÉÃ98¡Ê¡Ý0.1m¡Ë¤ÎÁÈ9Ãå¡£À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬½¸¤¦ÉñÂæ¤ÇÎÏÁö¤âÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìó200¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é2000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¡£¥»¥ó¥È¥á¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ú¤ÏÀÖÆ»Ä¾²¼¡¢Ãæ±û¥¢¥Õ¥ê¥«À¾´ß¤Î¥®¥Ë¥¢ÏÑ¤ËÉâ¤«¤ÖÅç¹ñ¤Ç¡¢¹ñÅÚÌÌÀÑ¤ÏÅìµþ23¶è¤ÎÌó1.5ÇÜ¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ï¤º¤«23Ëü¤¢¤Þ¤ê¡£¥»¥á¥É¤Ï2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¤Ï200m¤Ë½Ð¾ì¡¢ÍâÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ëÏÈ¤Ç100m¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï100m¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò11ÉÃ27¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¶â¥á¥À¥ë10¸Ä¡Ê100£í5¸Ä¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿S.¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¥×¥é¥¤¥¹¡Ê38¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ïº£Âç²ñ¤¬¼«¿ÈºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢11ÉÃ09¡Ê¡Ý0.4m¡Ë¤ÇÁÈ2Ãå¤Î²÷Áö¤ò¸«¤»Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿S.¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡Ê25¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬º£µ¨¥Ù¥¹¥È¤Î11ÉÃ03¡Ê¡Ý0.8m¡Ë¤ÇÁÈ1Ãå¤ÇÍ½Áª¤òÄÌ²á¡£½éÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤Ï¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ÎJ.¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡Ê24¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥·¥¢¡Ë¤Ï10ÉÃ94¤ÇÍ¾Íµ¤ÎÁÈ1Ãå¡¢º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤Î10ÉÃ65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿M.¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó ¥¦¥Ã¥Ç¥ó¡Ê24¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤â10ÉÃ99¡Ê¡Ý0.9m¡Ë¤ÎÁÈ1Ãå¤È¶¦¤Ë½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Æ±¼ïÌÜ¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£