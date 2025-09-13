½÷»ÒÁöÉýÄ· ¿ÁÀ¡ÈþÎë ºÇ½ª»îµ»¤Ç6m45¡¢24Ç¯¤Ö¤ê»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º¡ÖÇï¼ê¤È¤«¼êÇï»Ò¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡×¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
½÷»ÒÁöÉýÄ·¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¿ÁÀ¡ÈþÎë¡Ê29¡¢½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬1²óÌÜ¤Î»îµ»¤Ç6m22¡£2²óÌÜ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢ºÇ½ª3²óÌÜ¤Ï6m45¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó¤òÆÍÇË½ÐÍè¤º¡¢¾å°Ì12¿Í¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢Í½ÁªÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
34¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½÷»ÒÁöÉýÄ·Í½Áª¤Ï3²ó¤Î»îµ»¤Ç6m75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤«¾å°Ì12¿Í¤ËÆþ¤ì¤Ð·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë¡£4¿ÍÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢Á°²ó¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎT.D.¥¦¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿½õÁö¤«¤éÆ§ÀÚ¤Ç6m88¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢1²ó¤Î»îµ»¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
Åìµþ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡¢1ÆüÌÜ¤Î¶¥µ»¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿Á¡¢¤ä¤ä¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢Âç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤¡¢¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¼êÇï»Ò¤òµá¤á¤¿¡£3Âç²ñÏ¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡¢ºÇ½é¤Î»îµ»¤Ç¤Ï½õÁö¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ì¤º¡¢Æ§ÀÚ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢6m22¤ÈµÏ¿¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿Á¤Î2²óÌÜ¤Î»îµ»¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¥é¥¤¥ó¤Î12°Ì¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç6m56¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ½õÁö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬2²óÌÜ¤Ï¤ï¤º¤«¤ËÆ§ÀÚ¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£
ºÇ½ª3²óÌÜ¤Î»îµ»Á°¤Ë¤Ï½õÁö¤Î¥ê¥º¥à¤ò³ÎÇ§¡¢¾å°Ì12¿Í°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤Ï6m58¤¬É¬Í×¡¢ºÇ½ª3²óÌÜ¤Î»îµ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Á¡¢Âç¤¤¯Çï¼ê¤òµá¤á¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬¡£½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ½õÁö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¹ç¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÄ·Ìö¤ò¸«¤»¤¿¡£µÏ¿¤Ï6m45¤È¾å°Ì12¿Í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë3ÅÙ¤È¤âÇï¼ê¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤Çï¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¼êÇï»Ò¤ÎÂç¤¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ËËÜÅö¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×
¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¿Á¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¤½¤³¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£