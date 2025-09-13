天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１３日、長崎市の被爆者養護施設「恵の丘長崎原爆ホーム」を訪れ、入所する高齢の被爆者らと懇談された。

ご一家は午前１０時半頃、施設に到着。車椅子などに座った８０〜９０歳代の入所者８人の目線に合わせて中腰になり、それぞれの被爆体験や現在の暮らしぶりなどに耳を傾けられた。

爆心地から２・５キロ先で被爆した町田エイ子さん（９４）は、原爆投下後に市街地で見た遺体の衝撃に触れ「１週間ほど食事が喉を通らなかった」と振り返った。天皇陛下は「つらい思いをなさいましたね」といたわり、皇后さまは「写真で見ましても言葉が出ないですね」と述べられた。

愛子さまは、原爆で自宅が倒壊したという春野ハルさん（９８）に「ご無事でよろしかったですね」と声をかけられた。懇談を終えた被爆者にご一家が再び歩み寄り、重ねて質問される場面もあった。

続いて、両陛下は長崎市の長崎県美術館で全国障がい者作品展を鑑賞し、熊本市の渡辺義紘さん（３５）による恐竜の切り絵の実演を見学された。渡辺さんから完成した切り絵が贈られると、陛下は「どうもありがとう」と言って受け取られた。

両陛下はその後、車で佐世保市に入られた。１４日は、同市で行われる国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭の開会式に出席される。

愛子さまは原爆死没者の慰霊と被爆者らとの懇談を終え、１３日午後、空路で帰京された。