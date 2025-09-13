俳優で歌手福山雅治（56）が12日、フジテレビの特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。崎陽軒横浜工場のロケ中に気に入ったシウマイ弁当まくらを購入した。

今年でデビュー35年の福山が、芸能界での足跡をたどる旅企画。昨年10月の故郷長崎編以来で、今回は縁深い横浜を、福山自身の運転で、有村架純、リリー・フランキー、満島真之介らと巡った。

福山は大好きというシウマイを製造する崎陽軒横浜工場（都筑区）を訪問し、製造過程などを見学しながら、グッズ売り場にたどりついた。福山はシウマイ弁当をデザインした枕に一直線。福山は「いきなり枕、売ってる」と叫んで「うまい弁当枕」と声にした。黄色いた包装用紙に「シウマイ御弁当」と書かれていて、逆サイドは、俵型のおにぎりにシウマイ、カマボコ、タケノコ、マグロ、卵焼きなどがぎっしり詰まった盛り付け例の写真になっていた。

リリーは枕を福山から受け取ると「女の子のウチにいって、これがあったら、悪い子じゃないんだろうな、っていう」と話を広げた。福山は笑いながら「そうですね」と返した。なおもリリーは「あと覚えるね、配列を」とシウマイ弁当の正式な盛り付けについて言及した。

福山はロケ中にもかかわらず、シウマイ弁当の枕をその場で購入した。値段は3500円。リリーが「どんなインテリアも破壊するパワーがあるね」とポツリとつぶやいた。