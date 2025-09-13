ÍÏ¤±¤ëÅÅ²ò¼Á¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ä¤¹¤¤EV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼Â¸³
´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊÅÅ»ÒÇÑ´þÊª¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤Ê¸½¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇEV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¯¡¢²½³ØÅª¤Ë¤âÍ³²¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹¤¯ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¡ÊMIT¡Ë¤Ë¤è¤ëÍË¾¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ä¤¹¤¤EV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤Ï8·î28Æü¤Ë¡ØNature Chemistry¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
EV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÌ·½â
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëYukio Cho»á¤Ï¡Ä
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ä¤¹¤¤ºàÎÁ¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤«¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Å¬¹ç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÁ°Äó¤ËÅÅÃÓ¤òÀß·×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡×
¤ÈMIT News¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ä¤¹¤¤EV¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Cho»á¤é¤ÏÅÅÃÓ¤Î³Æ¥³¥ó¥Ý¡¼¥Í¥ó¥È¤Îµ¡Ç½¤ò¾Ü¤·¤¯¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¤âÌñ²ð¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÉôÉÊ¤Ï¡ÖÅÅ²ò¼Á¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
¤½¤â¤½¤âÅÅÃÓ¤Î¼ç¤ÊºàÎÁ¤Ï¡¢Àµ¶Ë¡Ê¥«¥½¡¼¥É¡Ë¡¢Éé¶Ë¡Ê¥¢¥Î¡¼¥É¡Ë¡¢ÅÅ²ò¼Á¤Î3¤Ä¡£ÅÅ²ò¼Á¤ÏÀµ¶Ë¤ÈÉé¶Ë¤Î´Ö¤Ç¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢ÅÅ²ò¼Á¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÇÌôÉÊ½èÍý¤ä¹â²¹½èÍý¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢ÆÇÀ¤ò»ý¤Ä°·¤¤¤Ë¤¯¤¤ÇÑ´þÊª¤Ø¤ÈÊ¬²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ºÇ¤â°·¤¤¤Å¤é¤¤¥´¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤ËÍÏ¤±¤ëÅÅ²ò¼Á
ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢Íµ¡ÍÏÇÞ¤Ë´ÊÃ±¤ËÍÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÅÅ²ò¼Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÅ²ò¼Á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¼êEV¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ÂÁõ¤ò¶¥¤¦¡ÖÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¥»¥ë¡×¤ÎÅÅ²ò¼Á¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÍË¾¤ÊÆ»¤ò³«¤¯¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤ÅÅ²ò¼Á¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥ß¥É¡¦¥¢¥ó¥Õ¥£¥Õ¥£¥ë¡ÊAA¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¬»Ò·²¤Ç¤¹¡£¿åÃæ¤Ç¼«¸ÊÁÈ¿¥²½¤·¡¢¹â¶¯ÅÙ¡¦¹âÃÆÀ¡¦ÂÑÇ®À¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÁ¡°Ý¡Ö¥±¥Ö¥é¡¼¡×¤Ë»÷¤¿²½³Ø¹½Â¤¤È°ÂÄêÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥¢¥é¥ß¥É¡¦¥¢¥ó¥Õ¥£¥Õ¥£¥ë¤Î³ÆÊ¬»Ò¤Î°ìÃ¼¤Ë¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤òÅÁÆ³¤Ç¤¤ë¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³¡¼¥ë¡ÊPEG¡Ë¤ò·ë¹ç¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊ¬»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¤È¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¼«¸ÊÁÈ¿¥²½¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¤¥ª¥ó¤ò±¿¤Ù¤ë¥Ê¥Î¥ê¥Ü¥ó¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í×¤Ï¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤¹¤ëÅÅ²ò¼Á¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ËÍÏ¤±¤ë
¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÅ²ò¼Á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÅÅÃÓÆâÉô¤Ç¤â½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤º¡¢ÅÅÃÓ¤ÎÀ½Â¤¤äºîÆ°¤ËÈ¼¤¦³Æ¼ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î¥Ê¥Î¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸«»ö¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ°ìÈÌÅª¤ÊÅÅÃÓ¤ÎºàÎÁ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Á´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¥»¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¶Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊLFP¡Ë¡×¡¢Éé¶Ë¤Ë¤Ï¡Ö»À²½¥Á¥¿¥ó¥ê¥Á¥¦¥à¡ÊLTO¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¤â¤Á¤í¤óÅÅ²ò¼Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¡ÈËâË¡¤ÎºàÎÁ¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¡¢¥Ê¥Î¥ê¥Ü¥ó¤ÏÅÅ¶Ë´Ö¤Ç¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¤ò³Î¤«¤Ë±¿¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢µÞÂ®¤Ê½¼ÊüÅÅ»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ª¥ó¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÊ³¬¤òº£¸å¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅÅÃÓ¥»¥ëÁ´ÂÎ¤òÍµ¡ÍÏÇÞ¤Ë¿»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤ËÆþ¤ì¤¿¡ÈÌÊ²Û»Ò¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢Cho»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É
¡Ö¤³¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈCho»á¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³µÇ°¼Â¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÍË¾¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÅÃÓÀÇ½¤Ï¶È³¦É¸½à¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤¬¶á¤¤¾Íè¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºàÎÁ¤ò¡ÖÅÅ²ò¼Á¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÃÓÁ´ÂÎ¤ò¤³¤ÎºàÎÁ¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬ÅÅÃÓ¤Î°ìÉôÊ¬¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎºàÎÁ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÁØ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ÏÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ÈCho»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EV¤ÎÈÎÇä¤Ï¿¤ÓÂ³¤±¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥Á¥¦¥à¤Î¶¡µë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·EV¶È³¦¤¬¤³¤ÎºàÎÁ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Á¥¦¥àÇÑ´þÊª¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£