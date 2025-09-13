◇セ・リーグ 巨人11―10阪神（2025年9月13日 東京D）

巨人のドラフト2位ルーキー、浦田俊輔内野手（23＝九州産業大）が13日に出場選手登録され、4カ月ぶりに1軍再昇格。同日の阪神戦（東京D）で値千金のプロ初犠打を決めてチームの劇的なサヨナラ勝ちに貢献した。

右でん部痛でこの日出場選手登録抹消となった門脇誠内野手（24）の代わりに1軍へ緊急昇格。浦田はベンチスタートとなったが、「8番・二塁」で先発出場していた増田大輝内野手（32）が3回の打席で空振りした際に負傷して途中交代すると、4回から二塁守備に入った。

そして、9―10と1点を追う9回、無死一、二塁というしびれる場面で打席へ。相手7番手右腕・ドリスの初球できっちりプロ初犠打を決め、続く代打・坂本の逆転サヨナラ打を呼び込んだ。

「9回裏のノーアウト1、2塁で1点差で次のバッター勇人さんで。絶対に決めてやろうって思ってました」

1軍の打席に立つのは5月10日のヤクルト戦（神宮）以来。「バントが一番緊張して。とりあえず前に転がせば、（中山）礼都がセカンドベースだったんで、キッチリ前に転がそうと思って転がしました」という。

デーゲーム当日に急きょ1軍へ呼ばれる形となったが、「5月に上がらせてもらって。で、その時にだいぶ悔しい思いしたんで。もう絶対やり返そうと思って…来ました」と東京ドームに向かう道中で早くも闘志をかき立てていたルーキー。

送りバントが決まった瞬間は「ホッとしたっていうのが一番で。やっぱ1点差だったんで、絶対決めたいっていう思いが強かったんで良かったです」とし、その後に逆転サヨナラ打を放った坂本勇人内野手（36）の姿には「カッコ良かったですね」とさすがに惚れ惚れした。

送りバントを決めてのガッツポーズには「5月にも本当に相当悔しい思いしたんで。ちょっとでもチームに貢献できるようにと思って東京ドーム来たんで。打つことはできなかったっすけど、しっかり送って勇人さんにつなげられたんで良かったです」

そして、2軍での再調整となって以降、1軍の試合をどのように見ていたか聞かれると「（岡本）和真さんが離脱して、チーム状況的にもあんま良くなかったと思うんですけど、先輩方がしっかりと2位を死守してやっていたので。本当に自分がいつでも上がってもいいように準備だけはしました」とした23歳。

「バント決めてベンチに帰って、本当に勇人さんなら決めてくれるだろうなと思って見てましたね」と声を弾ませていた。

▼阿部監督 ちゃんと2軍でね、しっかりやってくれてた成果だと思います。

▼坂本 浦田がね、一発でバント決めてくれたんで。凄くいい流れであの打席に入れたと思います。