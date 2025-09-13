ÊÒ´óÎ¼ÂÀ¡¡ÊõÄÍÂç·à¾ì¡È½éÂÎ¸³¡É¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGENERATIONS¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÃèÁÈ¸ø±é¡ÖPRINCE¡¡OF¡¡LEGEND¡×¤ò´Ñ·à¡¢½ª±é¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¡Ê¤µ¤¯¤é¤®¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤È¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÊÒ´ó¤ÏÆ±ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²èÈÇ¤ÇºùÌÚ±é¤¸¤ë¥»¥ì¥Ö¸æÁâ»Ê¡¦¼ë¿ýÁÕ¤òÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤ªÈäÏªÌÜ¸ø±é¡¢¤·¤«¤âÏÃÂêºî¤Î³«Ëë¤Ë¡Ö¥É¥Ã¥¥É¥¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëºùÌÚ¤Ë¡¢ÊÒ´ó¤Ï¡Ö¡ÊµÒÀÊ¤Î¡Ë¾Ð¤¤¡¢À¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤âÎÞ½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¤Ê»ö¤â¿á¤Èô¤Ö¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡¡ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¤Ï²áµî2ÅÙ¡¢´Ñ·à·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊÒ´ó¤À¤¬ËÜµòÃÏ¤Ï¡È½éÂÎ¸³¡É¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¡È¤³¤³¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµÒÀÊ¤ÎÇ®¤¤È¿±þ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ê½Ð±é¿Ø¤ÎÃæ¡¢¶âÈ±¤Ç¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø±àÍý»öÄ¹¤Î¼ÂÁê»û¸÷É§¡Ê°¦¤¹¤ß¤ì¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡ÊËÜÊÔ¤ÇÆ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡Ë²ÃÆ£ÎÊ¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¸ø±é¤Ï10·î26Æü¤Þ¤Ç¡£