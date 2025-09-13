鮮やかなピンクのデニム姿に満面の笑顔──世界中で「現象」を巻き起こす日本人女子レスラーが、再び女子世界王座戦線の主役として強烈な存在感を示している。

【画像】日本人女子、満面の笑顔と鮮やか“ピンクデニム”コーデ

WWEスーパースターのイヨ・スカイが自身のInstagramを更新。再び女子世界王座を巡るトップコンテンダーに浮上し注目を集めるなか、鮮やかなピンクのデニム上下に満面の笑顔を見せる最新ショットを公開した。投稿には約9万件の“いいね”が押される大反響で、ファンからは「可愛いな」「美しい」「彼女がベスト」「ピンクが似合ってるね」とファッションや笑顔を称賛する声が多数寄せられている。

さらにシリアスなファンからは「3度目のタイトルが見えてきた」と期待を込めたコメントも。イヨは1週間後に迫ったWWEの新プレミアムイベント「レッスルパルーザ」（9月20日＝日本時間21日）で、ステファニー・ヴァッケルと空位となった女子世界王座決定戦に挑む。世界屈指の技巧派とグラウンドレスラーが激突する、まさに「新時代の頂上決戦」として大きな注目を浴びている。

今年に入ってからのイヨは、華麗な空中殺法に加え、両手の指で自らを指し示す「オレだ、オレだ」パフォーマンス（通称“イヨ・ポーズ”）の浸透によってアメリカのみならず世界中のファン層を急拡大。SNSでは彼女の動きがたびたびバズを生み、会場での人気もトップクラスに。まさに「イヨ現象」と呼ぶべき熱狂を巻き起こし、女子部門の中心に返り咲こうとしている。

