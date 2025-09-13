Puremerの新作美容液「リセットグルタチオン」で透明感あふれる肌へ

韓国発のクリーンビューティーブランド「Puremer」から、待望の新美容液が登場します。日本国内でも200以上の医療機関で導入される実力派ブランドが贈るのは、高濃度グルタチオンを配合した「リセットグルタチオン美容液」。乾燥によるくすみや赤み、肌のゴワつきに多角的にアプローチし、うるおいに満ちた透明感あふれる肌へ導きます。

高純度グルタチオン*で透明感ケア

価格：6,940円（税込）

トレンドの「白玉点滴」でも注目される成分、グルタチオン*を20,000ppmという高濃度で配合。

メラニンの生成を抑え、シミやそばかすを防ぎながら、肌全体のトーンを明るく導きます。乾燥によるくすみをケアし、日々のスキンケアに取り入れることで輝くような透明感を叶えてくれます♡

*保湿成分

内容量：30ml

発売日：2025年9月5日（土）

販売先：Puremer公式オンラインショップ、Amazon

CICA×ナイアシンアミドでバリアケア

ツボクサ葉水（CICA）を高配合し、肌荒れや赤みを抑えてキメを整えます。さらにナイアシンアミドが持つ優れた保水力でうるおいを閉じ込め、乾燥による小ジワやくすみも防ぎます。

肌にやさしく働きかける処方で、敏感に傾きがちな時期にも心強いアイテムです。

8種のヒアルロン酸で徹底保湿

分子サイズの異なる8種のヒアルロン酸を配合し、角層のすみずみまで水分を届けます。高分子が保護膜を形成し、中分子がうるおいを抱え込み、低分子は深く浸透。

肌のバリア機能をサポートし、しっとりとした質感を長時間キープします。

Puremer美容液で叶える輝く素肌

「リセットグルタチオン美容液」は、透明感ケアと保湿を同時に叶える頼もしい存在。

韓国発の先端美容を取り入れながら、日常に心地よく使える1本です。乾燥やくすみに悩む季節も、この美容液があれば明るく健やかな肌印象へ。あなたのスキンケア習慣に加えて、未来の素肌に自信を♡