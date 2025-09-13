¥°¥é¥Ó¥¢ºÆ»ÏÆ°¤Î23ºÐ¥Õ¥ê¡¼Èþ½÷¡¡¿å¤âÅ©¤ëÍÅ±ð¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¡¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÇº»¦¥·¥ç¥Ã¥È¤â
2024Ç¯Ëö¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÝ¯°æ¤ª¤È¤Î¤µ¤ó¤¬FLASHºÇ¿·¹æ¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°æ¤ª¤È¤Î¤µ¤ó¤Èº®Íáµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦
Ý¯°æ¤µ¤ó¤ÏÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£DMM TV¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÄ«ÁÒÌ¤ÍèPresents Ä¶¥Ð¥È¥ë·¿ Îø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë LOVE RING¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ó¥¢ºÆ»ÏÆ°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÈà½÷¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¡£Çò¤¤¥Ó¥¥Ë¤È¿åÅ©¤ò¤Ï¤¸¤¯ÃÆÎÏÈ©¡¢°µ´¬¤Î¥Ð¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤ä¡¢¹õ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î¤Ë¤ÏFLASH¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÅ©¤ë¡Ù¡¢¡Ø±ð¤á¤¯¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ØÅ©¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤È¤Îº®Íáµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë²¹Àô¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡£Çò¤¤¥Á¥å¡¼¥Ö¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤½¤ÎËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¤ÏÂ©¸¯¤¤¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶»ê¶áµ÷Î¥¡£Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢Íá°á¤¬¤Ï¤À¤±¤Æ¿å¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø±ð¤á¤¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¡¢ÏÂ¼¼¤ä°Ï¸ë¾ì¤Ê¤É¸·¤«¤Ê¶õ´Ö¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Èà½÷¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²«¿§¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤Ï³«ÊüÅª¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÈà½÷¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢3¥Ý¡¼¥º¤Î¿åÃå¤È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÝ¯°æ¤ª¤È¤Î¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤µ¤¯¤é¤¤¡¦¤ª¤È¤Î¡¡23ºÐ¡¡2002Ç¯8·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡¡T158¡¦B88W63H86¡¡¸½ºß¡¢DMM TV¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÄ«ÁÒÌ¤ÍèPresents Ä¶¥Ð¥È¥ë·¿ Îø°¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë LOVE RING¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@oto_178s¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@o_to.08¡Ë