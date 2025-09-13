モデルで俳優の岡崎紗絵さんが9月16日に発売するセカンド写真集のタイトルが「岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus（ルピナス）」（税込み3850円、宝島社）に決定し、表紙ビジュアルが公開されました。表紙のビジュアルはグアムでのロケ初日に撮影されたもので、岡崎さんが美しい肌を披露。掲載カットも先行公開されました。



【写真】岡崎紗絵さんの2nd写真集『Lupinus』表紙

「Lupinus」は、岡崎さんの誕生花。ラテン語で「狼」を意味する「Lupus（ループス）」が語源で、荒地でも狼のようにたくましく生息することを表している。和名では「昇り藤」とも呼ばれ、岡崎さん自身が「20代を駆け抜け、さまざまな経験の中からたくさん吸収してきた部分とリンクした」という思いから決定した。



先行公開された掲載カットでは、お出かけ先の店でケチャップとマスタードを手にしたような姿や、ワンピースを着てソファーで寝転ぶ大人の表情を見せている。3850円。



【岡崎紗絵さんプロフィール】

1995年11月2日生まれ。愛知県名古屋市出身。雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2012」でグランプリを受賞しモデルデビュー。2016年からファッション誌『Ray』の専属モデルを9年間務めた。俳優としては『教場II』、『ナイトドクター』、『GTOリバイバル』など話題作に出演。映画では『mellow』(2020年)、『BISHU 〜世界でいちばん優しい服〜』（2024年)、『ブラック・ショーマン』(2025年)などに出演。『新しいカギ』『所さんお届けモノです!』などのバラエティ番組でも活躍。任天堂「スーパー マリオパーティ ジャンボリー」のCMでは、今田美桜さん、矢本悠馬さん、宮世琉弥さんと共演しています。