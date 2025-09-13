「トマト丸かじりも可愛い」芳根京子、「夏の思い出」ショットを公開！ 「ホント自然体がステキ」
俳優の芳根京子さんは9月11日、自身のInstagramを更新。「夏の思い出」の写真を公開し、反響を呼びました。
コメントでは「かわいすぎる」「ホント自然体がステキ」「にこにこ笑顔可愛すぎてやられました」「ととと、透明感!!!!!」「夏の思い出見せてくれてありがとう」「トマト丸かじりも可愛い」「夏満喫できたきょんちゃん見れてHappyです」などの声が寄せられました。
「にこにこ笑顔可愛すぎてやられました」芳根さんは「夏の思い出」「今年の夏は人生初の長岡花火大会へ行ってきました。素晴らしすぎてボロボロ泣きました...見ることができて嬉しかったです」などとつづり、5枚の写真を投稿。花火を見上げる芳根さんの後ろ姿や、道端でトマトを食べる姿です。2枚目はトマトを食べて口をすぼめた表情をしていますが、3枚目では満悦の笑みを浮かべています。全力で夏を楽しんでいる等身大の姿が魅力的です。
「きょんいく平和な世界すぎ」たびたびプライベートショットを投稿している芳根さん。8月10日には元乃木坂46の生田絵梨花さんとのランチやドライブの様子を動画で公開しました。オムライスらしき料理にケチャップで2人の名前を書く様子が写っており、仲の良さがほほ笑ましいです。ファンからは「ドライブデート」「オムライスにお互いの名前を入れるなんて素敵だなぁ」「きょんいく平和な世界すぎ」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
