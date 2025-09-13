１０回目の節目を迎えた国際現代アートの祭典「中之条ビエンナーレ」が、１３日に開幕しました。

２年に１度開催される国際現代アートの祭典「中之条ビエンナーレ」は、２００７年から中之条町などが主催しているものです。町に２週間以上の滞在が出品の条件で、このイベントをきっかけに移住する作家も増えています。

１０回目を迎えた今年のテーマは「マウンテン・オブ・ライト～光ノ山～」。アメリカやタイ・フィリピンなど、国内外のアーティスト１４７組の作品が、町内にある５０カ所の会場に展示されています。

旧伊参小学校に展示されている、つちやあゆみさんの作品「歯車のオルゴール」は、県産の木材を使い、歯車を手で回すと音が鳴るオルゴールで、作品と触れ合いながら楽しむことができます。フィリピンのジョセフィン・トゥラルバさんの「漂う糸と地形」は、パイナップルの葉から作られた伝統的なフィリピンの繊維を織った布に、タコやエイなどの刺繍が施され、水中の静寂と生物が漂う様子を連想させるアートです。

このほか、来場した子どもたちがデザインを加えて完成させる作品もあり、大人だけでなく、子どもたちもアートを楽しむことができます。訪れた人は写真を撮るなどして、作品の世界観を味わっていました。

町全体がアートに包まれる「中之条ビエンナーレ」は来月１３日まで開かれています。