¡¡Èô¤Ó¹þ¤ß½÷»Ò¤Ç2016Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¡¢21Ç¯ÅìµþÎ¾¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÈÄ¶¶ÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¡á¼¢²ì¸©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¡á¤¬13Æü¡¢¼¢²ì¸©¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ÁðÄÅ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤ÎÀ®Ç¯½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤ò3°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¸å¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é±éµ»¤·¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉ½¾´Âæ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø3Ç¯¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¤ò»Ï¤á¡¢¶¯¹ë¤ÎJSSÊõÄÍ¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£16ºÐ¤ÇÎ×¤ó¤À¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ï½÷»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡£23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Ê¡²¬Âç²ñ¤Ç¤Ïº®¹ç¥·¥ó¥¯¥í¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï19Ç¯¤Ë¼ê½Ñ¤·¤¿º¸µÓ¤ÎÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£