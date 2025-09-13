ÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ö¥á¥ó¥¿¥ó¥Ô¥ó»°¿§¤Î°Â¤á¤Ç3900¡×»Ïµå¼°¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¹µ¤¨¤á¡©
¡ã¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡ä¡þ13Æü¡þ¿ÀµÜ
¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤³¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥óDAY¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡ßDeNAÀï¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
6·î°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î»Ïµå¼°¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢Â¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤ë¤È¡¢µå¾ìÁ´ÂÎ¤«¤é¡Ö¤ª¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤Ç¥¢¥¬¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤Î´¿À¼¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤Ç¥¢¥¬¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï¥ë¡¼¥ë°ãÈ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤È¤«¤Ç¤ÏÀ¼¤Ï¤¢¤¬¤ë¤±¤É¡¢Áª¼ê¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤Î»Ïµå¼°¤Ë¸þ¤±¡Ö¤º¤Ã¤È¥¤¥á¥È¥ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÁ°²ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢»³¤Ê¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¥¿¥ª¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Åêµå¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òËã¿ý¤ÎÌò¤ËÎã¤¨¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ó¥Ô¥ó»°¿§¤Î°Â¤á¤Ç3900¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËºÎÅÀ¤È¤·¤¿¡£