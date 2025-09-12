宮野真守、11月19日発売8thアルバムのタイトルが『FACE』に決定！ジャケット＆最新アーティスト写真も公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アニメ・映画・舞台・ドラマなど様々なフィールドで活躍する声優・俳優・歌手の宮野真守が、約3年ぶりとなる8thアルバムを11月19日にリリース、そのタイトル『FACE』とジャケット写真が公開された。

これまでも役者として培った表現力で様々な思いを音楽に昇華してきた宮野真守。今回のアルバム「FACE」にはその変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、タイトルとあわせて公開されたジャケット写真においても、アシンメトリーなアートメイクや自分自身と向かい合う二人の宮野真守の姿から、多彩で多面的な宮野真守のエンターテインメント性が見て取れる。

初回限定盤・通常盤で異なったアプローチのジャケット写真になっているため、それぞれの良さを楽しんでほしい。

また、各店舗の特典写真も合わせて公開。一部店舗では早期予約特典も実施をしており、9月15日（月・祝）までに予約をするとミニフォト（3枚セット）をプレゼント。この機会を逃さないようにしよう。

更に、9月12日（金）からはこの8thアルバムからの先行配信第二弾として「R.P.G」がデジタルリリース。RPGゲーム風のグラフィックで表現したジャケット写真がすでに公開中。8月にリリースされTikTokを中心に人気を博している第一弾「ジャンプしてみて」に続き、宮野真守の新しいアプローチを目指した楽曲になっているため、こちらもぜひお楽しみに。

今年の11月からは「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜」と銘打ったライブツアーが開催。すでにお知らせされている国内3箇所（宮城・兵庫・神奈川）のチケットプレオーダーが9月12日（金）正午よりスタート。こちらのチケットは誰でも申し込めるチケット先行受付となるため、ぜひ奮って応募をしてほしい。ニューアルバム「FACE」を引っ提げた内容となり、すでに公開中のライブビジュアルや、“VACATIONING!”のリゾート感がどのように活かされるのかお楽しみに。

新曲のリリース、各種テレビ番組や音楽フェスへの出演、そして11月にはフルアルバムのリリースに続き、海外を含めたライブツアーなど充実したアーティスト活動を展開する宮野真守。自身の最高を更新し続ける今後の活躍に引き続き、ぜひご注目を。

●リリース情報8thアルバム『FACE』11月19日発売

【初回限定盤（CD+Blu-ray）】



税込：￥4,950（税込）

フォトブック封入＆スペシャルケース仕様

【通常盤（CD Only）】



税込：￥3,630（税込）

※収録内容などは後日お知らせいたします

※アルバムの予約受付はこちらから

https://lnk.to/MM_8thAL_release

先行配信第2弾

「R.P.G」

作詞：SHOW 作曲：Dirty Orange・SHOW 編曲：Dirty Orange

9月12月（金）より各音楽サービスにて配信開始

プレリリースリンクはこちらをチェック！

https://sndo.ffm.to/6pdxrqq

10月にも8thアルバムからの先行楽曲をデジタルリリース！

詳細は後日お知らせいたします。

先行配信第1弾

「ジャンプしてみて」

作詞：森田和樹 作曲：森田和樹・EFFY 編曲：EFFY

各音楽サービスにて配信中

配信一覧はこちらをチェック！

https://lnk.to/MM_JumpShiteMite

TikTokにて「ジャンプチャレンジ」企画が実施中！

https://www.tiktok.com/effect/JUMP-CHALLENGE-2812549999

●ライブツアー情報

MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 〜VACATIONING!〜

・開催日程／会場

11月22日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月23日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 宮城・ゼビオアリーナ仙台

11月29日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

11月30日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 兵庫・神戸ワールド記念ホール

12月13日（土）開場 17:00 開演 18:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

12月14日（日）開場 15:00 開演 16:00 会場 神奈川・横浜アリーナ

※海外公演（上海・台北）の詳細は後日お知らせいたします

チケット料金：12,100円（税込）

9月12日（金）正午より各プレイガイドよりプレオーダー受付開始

チケット配信一覧はこちら

https://tix.to/MM_VACATIONING

