ノアのシングルリーグ戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ」Ａブロック公式戦（１３日、広島産業会館）で、ＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡ（４４）が、黒いユニット「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のダガ（３７）を下し、ようやくリーグ戦初白星を手にした。

開幕から清宮海斗、征矢学に敗れてまさかの２連敗発進となった王者は、闘志をみなぎらせて登場。だが試合前、いつものようにＴシャツを客席に投げようとしたところ、これを奪われて投げられてペースを乱されてしまう。

さらにゴングが鳴らされても敵セコンドのヨシ・タツによる再三の介入もあって苦戦を強いられた。だが終盤、エプロンに上がりまたも介入しようとしたヨシ・タツにダガを衝突させることに成功。そこからダガにｇｏ ２ ｓｌｅｅｐをきめて３カウントを奪った。

苦労してやっとゲットした初勝利にＫＥＮＴＡは「来た、来た。１勝。見た？ 完全に勝ったよ」と安どの表情だ。そして「いやー、正直ね、ホッとしてる。ホットしてる。どっちだと思う？ ホッとしてるか、ホットしてるか。まあ、どっちでも一緒なんだけどさ」と冗談も口にしつつ「とりあえず１勝できたから、ここから乗っていくよ！」と反撃ののろしをあげるのだった。