Ýæ»ÖÔ¥¡¢Æ£¸¶µª¹á¤È¡ÈÂÐ¥Ð¥ó¥Ñ¥¯¡É»Ö´ê¡¡¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡Ö¤´½Ð±é¤ª¹Í¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¥³¥ä¥½¥Ë½éÅÐ¾ì
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÝæ»ÖÔ¥¡×¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡Ö£Ë£Ï£Ù£Á£Â£Õ¡¡£Ó£Ï£Î£É£Ã¡Ê¥³¥ä¥Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë£²£°£²£µ¡×¤Ë½é½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤¹¤°ÎÙ¤ÎÂçºå¡¦Ì´½§¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿½÷Í¥¡¦Æ£¸¶µª¹á¤Ë¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®äØÀéË¤¬¡Ö¥¢¥Û¤Î¥Õ¥ê¤·¤Æ¡×¥À¥á¸µ¤ÇÆÏ¤±¤¿¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò²÷¤¯¼õ¤±¤¿Ýæ»ÖÔ¥¡£¼«¤é¤â£±£±·î£±£µ¡¢£±£¶Æü¤Ë¥Õ¥§¥¹¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî£²£°£²£µ¡×¤òÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤ÎÂÐ´ß¤Ë¤¢¤ë¿Í¹©Åç¡¦Ì´½§¤Ç¤Ï¡¢µª¹á¤¬ËüÇîÆüËÜ´ÛÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤È¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ýæ»ÖÔ¥¤âÆü¤Î´Ý¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÆÃ¹¶Éþ»Ñ¡£¤³¤Á¤é¤âËüÇî¡¢¤¢¤Á¤é¤âËüÇî¡£¥Ð¥ó¥Ñ¥¯¤Î¡ÈÂÐ¥Ð¥ó¡É¤È¤·¤ÆÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î°½¾®Ï©æÆ¤âµª¹á¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤ò¤à¤½Ð¤·¡Ä¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÝæ»ÖÔ¥ËüÇî¤ÏËèÇ¯¼«Å¾¼ÖÁà¶È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤Ï£±£°¼þÇ¯¤Ç£³Æü´Ö¡Ê³«ºÅ¤Ç¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é±¿±Ä¤¬·¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££±Ç¯¶õ¤±¤ÆµîÇ¯²¿¤È¤«Éü³è¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ê¤À¤«¤é¡Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¤Û¤·¤¤¡£µª¹á¤µ¤ó¡¢¤´½Ð±é¤É¤¦¤Ë¤«¤ª¹Í¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤âÏÈ¤ò³«¤±¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¾®äØ¤â¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÂçºåËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Ýæ»ÖÔ¥ËüÇî¡Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡Ë¤òÂçºå¤Ç¸«¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¡¢£±£´¡¢£±£µÆü¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ë£Ï£Ù£Á£Â£Õ¡¡£Ó£Ï£Î£É£Ã¡×¤Î£Ð£Ò¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£