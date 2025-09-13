¡ÚÊ¡°æ¶¥ÎØ¡¦£Ç¶¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡ÛÃæÌî¿µ»ì¤ÏÆóÍ½£Â£²Ãå¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤â¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¡°æ¶¥ÎØ£Ç¶¡ÖÂè£´£±²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡×¤Ï£±£³Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃæÌî¿µ»ì¡Ê£²£¶¡á´ä¼ê¡Ë¤Ïµ´¤Î·ÁÁê¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò²ü¤á¤¿¡£
¡¡Æó¼¡Í½Áª£Â£·£Ò¤Ïº®Àï¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤Î£²Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯´î¤Ù¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ£²Ãå¤ËÆþ¤ì¤¿¤À¤±¡×
¡¡·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤È¤¤¤¨¤ëÃÊ³¬¤ÎÁª¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡££±£°£°²ó¤ä¤Ã¤Æ£¹£¹²ó¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢£±²ó¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«¤Ê¤é¡¢·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÀïË¡Åª¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÆâÍÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¾å¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È´Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥±¥¤¥ê¥ó·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íî¼Ö¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¡£¶¥ÎØ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤ó¤ÈÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½à·è¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ï¿´¤«¤é´î¤Ù¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¡½¡½¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Î½à·è£±£²£Ò¤Ï¶áµ¦ÆóÃÊ¶î¤±¤ä¿¼Ã«ÃÎ¹¡¢ÉúÊ¼¤ÎÃ±µ³Àª¤â¹µ¤¨¤ë·ãÀï¤Ç¡ÖÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¡££²ÆüÌÜ¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢·è¾¡¤ÎÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£