¡ÚÀ¾Éð¡Û±äÄ¹¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ç£¶Ç¯Ï¢Â³£Ö°ï¤¬³ÎÄê¡Ä»³ÅÄÍÛæÆ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦À¶µÜ¹¬¤Ë·è¾¡ÂÇ¸¥¾å
¡¡¥Ñ£µ°Ì¤ÎÀ¾Éð¤Ï£±£³Æü¤Î£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë±äÄ¹£±£±²ó¤ÎËö¡¢£´¡½£µ¤È¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¼Ú¶â¤Ï£¸¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó£±£¸»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡££¶Ç¯Ï¢Â³£Ö°ï¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó£¶Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¥×¥í½é´°Åê¡¢½é´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿ÅÏÊÕÍ¦ÂÀÏ¯Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³È¯¤ÎÈïÃÆ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£½é²ó¡¢Áê¼ê¼çË¤¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò£³£°¹æÀèÀ©ÃÆ¤ò¸¥¾å¡££³²ó¤Ë¤âº£Àî¤Ë¥½¥í¤òµö¤·¤Æ£²¼ºÅÀÌÜ¡££³²ó¤Ë¤ÏÀÐ°æ°ì¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢Å·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö£´²ó¤ÎÀÐ°æÁª¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Ï°ìÈÖ²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡££±¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÀÐ°æÁª¼ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏËÜÅö¤ËÈ¿¾ÊÅÀ¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÄ¾µå¤Ç²¡¤»¤ëÉôÊ¬¤Ï¶¯µ¤¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ä¾µå¤Î¶¯¤µ¤ÈÀ©µåÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«Ä¾¤·¤Æ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤È½¤ÀµÅÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£´²ó¤Ë³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î£µ¹æ¥½¥í¡¢£¶²ó¤Ë¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î»°ÎÝÂÇ¡¢ÂìÂô²Æ±ûÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤Ë¤Ï¾å¸¶¤ò°ì»àËþÎÝ¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢»³Â¼¤ÎÆó¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£±ÅÀ¤òµó¤²¤Æ£±ÅÀº¹¡£¤Ê¤ªÆó»àËþÎÝ¤«¤éÂìÂô¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç£´¡½£´¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤Ï±äÄ¹£±£±²ó¡¢£·ÈÖ¼ê¡¦»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬Æó»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢À¶µÜ¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¡¢¾¡Éé¤¬·è¤·¤¿¡£