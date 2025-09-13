¡Úºå¿À¡Û¶áËÜ¸÷»Ê¤Ï»î¹çÃæ¤Ëµå¾ìÎ¥¤ì¤ë¡¡¡Ö»Ä¤ê»î¹ç¤â´èÄ¥¤ë¡×£´²ó¤Ë»àµå¼õ¤±ÅÓÃæ¸òÂå
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£±£±¡½£±£°ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤Ï¡¢»î¹çÃæ¤Ëµå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£´²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç¡¢º¸Á°ÏÓÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¤ÏÆóÅð¤â·è¤á¡¢º£µ¨£³£°ÅðÎÝÌÜ¡££µ²ó¤Ë¤ÏÂè£´ÂÇÀÊ¤Ë¤âÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ÇÄ¾¸å¤Î¼éÈ÷¤«¤é¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤éµå¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¶áËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¸òÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ë²¿¤âÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µåÃÄ»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£´ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£³£°ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤É½¾ð¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£