¥¹¥±¡¼¥È¡¢ÃæÅç¤ÈµÜÅÄ¤¬2´§¡¡Á´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¥·¥ç¡¼¥È
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢Âè1Æü¤Ï13Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÄë»º¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃË½÷¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¤È1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÁ°²ó3´§¤ÎÃæÅçÌ¤è½¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2¼ïÌÜ¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎµÜÅÄ¾¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤¬2´§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¾®ÃÓ¹îÅµ¡ÊÁ´Æü¶õ¾¦»ö¡Ë¡¢1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÏµÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬2°Ì¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ïº£Âç²ñ¤È20¡¢21Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡¢12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬ÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£