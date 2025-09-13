Ãæ¼·³¤½÷Î®»°ÃÊ¡¡À¾»³Êþ²Â½÷Î®²¦¾¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢³ÍÆÀ¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§²¼¤·½é¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ø
¡¡¾´ý¤ÎÂè47´ü½÷Î®²¦¾Àï¡¦Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·±Ô¤ÎÃæ¼·³¤¡Ê¤Ê¤«¡¦¤Ê¤Ê¤ß¡Ë½÷Î®»°ÃÊ¡Ê27¡Ë¤¬Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®6´§¡Ê33¡Ë¤ò144¼ê¤Ç²¼¤·¡¢À¾»³Êþ²Â½÷Î®²¦¾¡Ê30¡Ë¡áÇòÎè¤È¤Î2´§¡á¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï½Ð¾ì¤â½é¤á¤Æ¡£¼ýÏ¿¤Ï8·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ï½÷À¤È¤·¤ÆÊ¡´Ö¡¢À¾»³¤ËÂ³¤¯»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î»°ÃÊ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ÍÃÊ¾ºÃÊ¡Ê¥×¥íÆþ¤ê¡Ë¤ËÆÏ¤«¤º¡¢ºòÇ¯9·î¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ç¾©Îå²ñ¤òÂà²ñ¡£11·î¤Ë½÷Î®´ý»Î¤ËÅ¾¿È¸å¡¢¤ï¤º¤«9¥«·î¤Ç¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷Î®¥¿¥¤¥È¥ë8´§Ãæ¡¢6´§¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤ÎÊ¡´Ö¤ò¡¢½é´é¹ç¤ï¤»¤ÇÇË¤Ã¤¿Ãæ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤ÎÉ½¾ð¡£10·î¤«¤é¤Î3ÈÖ¾¡Éé¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÀ¾»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Î¡¢¤¹¤´¤¤¹ë²÷¤Ê¹¶¤á¾´ý¡£¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¾´ý¤ò»Ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Ä¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°õ¾Ý¤òÏÃ¤·¡¢½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¾´ý¤¬»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ï9·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè15´ü½÷Î®²¦ºÂÀï¤Ç¤âÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬À¾»³¤ËÇÔ¤ì¡¢½÷Î®²¦¾Àï¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤ÏÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£