◇カーリング女子・日本代表決定戦タイブレーク フォルティウス7―2ロコ・ソラーレ（13日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）

2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向けたカーリングの日本代表決定戦の女子タイブレークが13日に行われ、2大会連続でメダル獲得のロコ・ソラーレはフォルティウスに敗れ、3大会連続のオリンピック出場の道が消滅しました。

第1エンドから3点のビッグエンドをつくられ劣勢に。藤澤五月選手は試合後、吉田知那美選手と涙を流しながら、しばらく抱き合う様子がありました。

藤澤選手は「そうですね、まずはチームメイトに対して感謝の気持ち、チームメイトもそうですし、コーチ、会場に駆けつけてくれたファンの皆さんに対して感謝の気持ちと申し訳ないという気持ちがありました」と話し、「終始1エンドめからフォルティウスさんのパフォーマンスが高かったので、私たちがどうこうというより今日はフォルティウスさんのパフォーマンスが素晴らしかったなと思います」と相手チームを称えました。

さらに、吉田知那美選手は、「正直なところ、もっと最後まで戦いたかったなと思うのですが、フォルティウスさんがすごくいいパフォーマンスをしていたので。カーリングなので、誰かが勝って誰かが負けるので、そういう意味では私たちもよく最後まで食らいついて戦えたと思います」と振り返りました。

2人が抱擁した際、互いに何か言葉をかけあう様子も。この会話の内容には、「内緒」と笑顔を見せた吉田選手は、「ベストバディなので。今回は負けてしまったけど五輪は逃げないので。目指したかったらいつまでも目指させてもらえるので。今回は行けなかったけど、オリンピックはいつもそこにあるので大丈夫だな、と思っています」と前を向きました。

さらに、ロコ・ソラーレの今後について聞かれると藤澤選手は、「これで、私たちのミラノ・コルティナオリンピックの道はなくなってしまいましたが、勝って代表になったチームを日本として応援したいなと思います」とコメント。

さらに、「私たちは今シーズン、PCCC（パンコンチネンタルカーリング選手権）でありがたいことに日本代表として氷の上に立たせてもらえるので、まずはそこでしっかり自分たちのパフォーマンスを、この大会の反省を生かせるかどうかが試されていると思います。この悔しい思いを、まずはPCCCで晴らしたいと思います」と今後を見据えました。

また吉田選手は、藤澤選手に向けて、「4年後、あるので。オリンピックはいつでもあるので。さっちゃんはこの経験でまたカーリング選手として絶対に強くなったと思うし、私も負けられないくらい人間として成長したいと思います」と笑顔を見せました。