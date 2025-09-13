±âÈþÂçÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿IMALU¡Ê35¡Ë¡¢Àä·Ê¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î3LDK¼«Âð¤òÈäÏª¡ÖDIY¤Ç·ú¤Æ¤¿¡×
¡¡±âÈþÂçÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿IMALU¡Ê35¡Ë¤¬Àä·Ê¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ò¸Ø¤ë3LDK¤Î¼«Âð¤òÈäÏª¡£ÌÚ¤òÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡ÖDIY¤Ç·ú¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛIMALU¤ÎÀä·Ê¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¼«Âð
¡¡9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù#2¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£¥²¥¹¥È¤Ï°ë»³¤µ¤ä¤«¡£
¡¡#2¤Ï±âÈþÂçÅç¤Ë°Ü½»¤·¤¿IMALU¡Ê35¡Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌ©Ãå¡£IMALU¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÀÒ¤òÆþ¤ì¤º¡¢Æ±À³¤·¤Æ3Ç¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡IMALU¤¬Êë¤é¤¹¼«Âð¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿3LDK¡£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¸«¤¨¤ëÀä·Ê¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö³¤¤¬¸«¤¨¤ë²È¤Ë½»¤à¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¼«Âð¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎDIY¡£¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏDIY¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡×¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¼êºî¤ê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·úÃÛÈñ¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç3·å¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬±âÈþÂçÅç¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¡£¡ÊÅÚÃÏÂå¤Ï¡Ë0±ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²È¤Å¤¯¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÌÚ¤òÀÚ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£IMALU¤¬ÅÚÌÚºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à±ÇÁü¤ò¸«¤¿MEGUMI¤Ï¡Ö°¦Ãå¤ï¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£