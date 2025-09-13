GENERATIONSÊÒ´óÎÃÂÀ¡¢ÊõÄÍÃèÁÈ¸ø±é¤ò´Ñ·à¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤è¡ª¡Ù¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×
GENERATIONSÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄÃèÁÈ¸ø±é¡ÖPRINCE OF LEGEND¡×¡ÖBAYSIDE STAR¡×¤ò´Ñ·à¤·¤¿¡£
4·î¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÃèÁÈ¿·¥È¥Ã¥×ºùÌÚ¤ß¤Ê¤È¤ÎËÜµòÃÏ¤ªÈäÏªÌÜºî¤È¤Ê¤ë¡ÖPRINCE¡Ý¡×¡ÊµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¢Ìî¸ý¹¬ºî»á¡Ë¤ÏLDH¤È¤Î¥³¥é¥Üºî¡£19Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÊÒ´ó¤¬±é¤¸¤¿ÂçºâÈ¶¤Î¸æÁâ»Ê¡¢¼ë¿ýÁÕ¡Ê¤¹¤¶¤¯¡¦¤«¤Ê¤Ç¡Ë¤òº£²ó¡¢ºùÌÚ¤¬±é¤¸¤¿¡£
¸ø±é¸å¡¢ºùÌÚ¤È¤È¤â¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÒ´ó¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ëºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎÞ¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊõÄÍ¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÉñÂæ²½¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎºîÉÊ¡£¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤¬¿á¤Èô¤Ö¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¡Ö1789¡Ý¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ý¡×¤È¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊõÄÍÂç·à¾ì¤Ç¤Î´Ñ·à¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍý»öÄ¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ»¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È³Ø±àÍý»öÄ¹¡¢¼ÂÁê»û¸÷É§Ìò¤Î°¦¤¹¤ß¤ì¤òµó¤²¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¢¤ë¡¢ÊõÄÍ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Íý»öÄ¹¤ò¤â¤¦1²ó´Ñ¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿ÊÊ¤Ë¤Ê¤ëÍý»öÄ¹¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£ºùÌÚ¤«¤é¡Ö¡Ê°¦¤Ï¡Ë¥¯¥»¶¯¡Ê¤ÎÌò¡Ë¤¬¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²ÃÆ£·¯¤È´Ñ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸¶ºî¤ÇÆ±Ìò¤ò±é¤¸¤¿²ÃÆ£ÎÊ¤È°ì½ï¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤è¡ª¡Ù¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤Ç¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢ºùÌÚ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºùÌÚ¤ÏËÜµòÃÏ¤ªÈäÏªÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥É¥Ã¥¥É¥¤Ç¤¹¡£ËÜÌò¤ÎÊÒ´ó¤µ¤ó¤Ë¸«Éñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£½é¤á¤ÆÂç±©º¬¤òÇØÉé¤¤¡¢Âç³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½Å¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤òÀèÇÚÊý¤¬ÇØÉé¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸åÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤ÆÂº·É¤ÎÇ°¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÇØÉé¤Ã¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÊõÄÍ¤Ï10·î26Æü¤Þ¤Ç¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ï11·î22Æü¡Á26Ç¯1·î4Æü¡£