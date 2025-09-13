俳優で歌手の福山雅治（56）が12日、フジテレビ系の特別番組「タビフクヤマ」（午後9時）に出演。大好きなシウマイ弁当について、そのまま温めて食することについて質問した。

昨年10月以来1年ぶり放送。福山に縁のある場所を旅する企画で、自らハンドルを握ってデビューから縁の深い横浜を巡った。有村架純とリリー・フランキー、満島真之介が同行。福山が個人的に大好きと公言する崎陽軒のシウマイ工場に潜入して、前から疑問に思っていたことを案内してくれた同社広報担当にぶつけた。

福山は「シウマイ弁当は、冷たくておいしいということは素晴らしいこと」と前置きして「でも、温めても食べたいんですね。あのシウマイ弁当のケースのまま、レンジにチンしていいものなんですか」と質問した。

広報担当者は「弊社としてはおすすめしないのですけれども、（レンジに）かけることはできますので」と説明。すると福山は「できるんですね。だから、いつも迷うんですよ。外してお皿に入れてチンするのがいいとは思うんだけれど、外したときにおコメが木の入れ物にちょっと残る。とれない」と話すとリリーも「とれないんだよ」と同調。やりとりを聞いていた満島は声を出して笑いながら「わかります」と話した。

さらに福山は「残ったコメがうまいんですよ」と持論を展開。広報担当者は「ふたについた方とかも」と盛り上げると、福山は「それもうまい」と力を込めた。満島はカメラに向かって「みんなうなずいていると思うよ。それ、それ、それ、っていう」と視聴者の賛同をあおった。