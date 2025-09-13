Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò»Ù±ç¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ë¡ÖÎØÅçÄ«»Ô¡×¤Î½ÐÄ¥³«ºÅ¤Ê¤É¡¡¤È¤è¤¿»º¶È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡¡14Æü¤Þ¤Ç°¦ÃÎ¡¦ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç
°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¤È¤è¤¿»º¶È¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤è¤¿»º¶È¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ÏËÅÄ»Ô¤Î»º¶È¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤äÆÃ»ºÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÌó160¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡Ö½ÐÄ¥¡ªÎØÅçÄ«»Ô¡×¤â³«¤«¤ì¡¢³¤»ºÊª¤Ê¤É¤Î¥Öー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢µîÇ¯¤Î¹ë±«¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿´î»°ÂëÌé¤µ¤ó¤¬ÎØÅçÅÉ¤Î¹©·ÝÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´î»°¼¿·Ý¹©Ë¼¡¦´î»°ÂëÌé¤µ¤ó¡Ë¡Ö¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤·¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æµ¢¤ì¤¿¤é¡£¡×
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸þ¤³¤¦¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡£¡×
¡Ö¤È¤è¤¿»º¶È¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ï14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£