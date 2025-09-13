TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å7»þ22Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÇòÏ·Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÇòÏ·Ä®¤ËÈ¯É½ 13Æü19:22»þÅÀ

ÃÀ¿¶ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢14ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë¡¢14ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£¼¼Íö»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s

¢£ÆÑ¾®ËÒ»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s

¢£ÅÐÊÌ»Ô
¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s

¢£ÇòÏ·Ä®
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡50mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡13ÆüÌëÃÙ¤¯

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡14ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢¢Ë½É÷·ÙÊó
¡¡14ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡18m/s