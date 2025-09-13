アイドルグループ「BOCCHI。」の元メンバーでインフルエンサーの雪野まゆき（22）が13日、SNSを更新し「私事ですがこの度、だいすきな人と入籍したことを報告させて頂きます」と結婚を発表した。お相手は「一般人の同級生で、何よりもとにかく仕事熱心でちょっぴり昭和な考えの持ち主な旦那さんです」と、同い年の一般男性だと明かした。

雪野は、24年9月に「BOCCHI。」を卒業したが「1年前の話にはなりますが、アイドル卒業のきっかけと今回の結婚はまったく関係がなくて、卒業は前々から自分自身で考えていたこと、アイドルという職業が本当に大好きだったこと！それは誤解のないようお伝えしておきたいです」と、結婚とグループの卒業は関係ないと強調。その上で「私の相談相手によっては黙っている方向もあると意見を頂くこともありましたが、どうしても私はファンの方が大好きで、ファンの方に黙っていることが出来なくて、大好きだからこそ自分のことを1番知っていて欲しいのもファンのみんなだから発表することに決めました」と発表した真意を説明した。

そして「お会い出来るのは、今日のオフ会を気に最後だと思いますが、大好きでずっとお世話になっているGDLには未だ在籍させていただくことになってます」と事務所には籍を置くことを示唆。「今よりもっと素敵な女性になって幸せな家庭を築いていけるよう頑張るので見守っていてくださると嬉しいです」とつづった。