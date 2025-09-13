「秋服どこで買う？」→【ROPÉ PICNIC】が正解かも！ 大人が狙いたい♡「新作アイテム」

そろそろ秋服をチェックしたい時期。トレンドのクラシカルな着こなしを楽しむなら、ジャケットや上品なスカートに注目してみては？ 今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、きちんと感のあるジャケットと、ウエストのベルトデザインが目を引くスカートを紹介します。オンオフ問わず着回せて、秋コーデの1軍として活躍するかも。

レトロな金ボタンがアクセントのきれいめジャケット

【ROPÉ PICNIC】「ウールライク金ボタンジャケット」\8,998（税込）

クラシックムードをまとえそうなテーラードカラーのジャケット。レトロチックな金色のボタンがアクセントになってくれます。深みのある秋らしいベージュ・グレー・ネイビーのほか、チェック柄のブラック・チェック柄のライトグレーがラインナップ。きれいめにもカジュアルにも振りやすく、秋の羽織りとして活躍してくれそうです。

ウエストまわりがすっきり見えるタックスカート

【ROPÉ PICNIC】「ウールライクタックキルトスカート」\5,995（税込）

フロントにタックが施されたスカート。ウエストまわりがすっきりと見えやすく、サイドのベルトがポイントになったきちんと感のあるデザイン。トップスはインして着こなすのがおすすめです。「ウールライク金ボタンジャケット」と同色展開で、セットアップとしても着られます。低身長さん向けのSサイズもあるのでチェックしてみて。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

