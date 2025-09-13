ClariSが、『魔法少女まどか☆マギカ』のリンクスパートナーに就任したことが発表された。

発表が行われたのは13日17時から配信された『Aniplex Online Fest 2025』内にて。ClariSはこれまで『魔法少女まどか☆マギカ』の歴代主題歌を担当してきており、リンクスパートナー就任後は10月12日より”日5”枠にて放送される『「始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』や2026年2月公開予定『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』を盛り上げ、これまでの「まどか☆マギカ」シリーズを楽曲で繋いでいく役割を担う。

さらにインスパイアソング「リンクス」の制作も併せて発表された。詳細は後日発表となる。

また、11月8日(土)に行われる＜アニメイトガールズフェスティバル2025＞の池袋・サンシャインシティ 噴水広場では、『「魔法少女まどか☆マギカ」ステージ 〜マジカルタイム！〜 』が開催されることも決定し、ClariSがミニライブで出演することも併せて発表されている。

そのほか『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』放送に先駆け、当シリーズのOPテーマでClariSの代表曲でもある「コネクト」を、現在の新体制の3人組でセルフカバーした「コネクト -season 03-」が10月11日(土)0:00から配信リリースされることも発表された。

＜アニメイトガールズフェスティバル2025＞

2025年11月8日(土)池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて、「まどか☆マギカ」のステージが開催決定。ClariSによるミニライブも予定しています。参加方法など詳細はAGF2025の公式サイトをご確認ください。

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025 『「魔法少女まどか☆マギカ」ステージ 〜マジカルタイム！〜 』

日程：2025年11月8日(土) 16:50〜17:30

※ABEMA にて無料配信も予定

場所：池袋・サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）

出演：ClariS ほか

ClariS 「コネクト -season 03-」

10/11(土)0:00より配信リリース決定

『魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語』TV Edition

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project 【放送配信日時】

10月12日から毎週日曜午後5時〜 MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて放送

放送終了後、TVer・MBS動画イズムにて配信 【スタッフ】

原作 ：Magica Quartet

総監督 ：新房昭之

脚本 ：虚淵玄（ニトロプラス）

キャラクター原案 ：蒼樹うめ

監督 ：宮本幸裕

キャラクターデザイン ：岸田隆宏、谷口淳一郎

異空間設計 ：劇団イヌカレー

音響監督 ：鶴岡陽太

音楽 ：梶浦由記

アニメーション制作 ：シャフト 【主題歌】

オープニングテーマ ：「コネクト」ClariS

エンディングテーマ ：「Magia」Kalafina 【キャスト】

鹿目まどか ：悠木 碧

暁美ほむら ：斎藤千和

巴 マミ ：水橋かおり

美樹さやか ：喜多村英梨

佐倉杏子 ：野中 藍

キュゥべえ ：加藤英美里 ●公式サイト

https://www.madoka-magica.com/tv/

●公式X（@madoka_magica）

https://x.com/madoka_magica

『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project 【公開時期】

2026年2月予定 【スタッフ】

原作 ：Magica Quartet

総監督 ：新房昭之

脚本 ：虚淵玄（ニトロプラス）

キャラクター原案 ：蒼樹うめ

監督 ：宮本幸裕

キャラクターデザイン ：谷口淳一郎

異空間設計 ：劇団イヌカレ―（泥犬）

音楽 ：梶浦由記

アニメーション制作 ：シャフト

配給 ：アニプレックス 【キャスト】

鹿目まどか ：悠木 碧

暁美ほむら ：斎藤千和

巴 マミ ：水橋かおり

美樹さやか ：喜多村英梨

佐倉杏子 ：野中 藍

百江なぎさ ：阿澄佳奈

キュゥべえ ：加藤英美里 ●公式サイト

https://www.madoka-magica.com/wr/ ●公式X（@madoka_magica）

https://x.com/madoka_magica

