BILLY BOO、対バンツアー＜WIGGLY tour 2025-2026＞全ゲストアーティスト発表
BILLY BOOが、全国対バンツアー＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”＞の全ゲストアーティストを解禁した。
新たに発表されたゲストアーティストとして、札幌公演にでかくてまるい。、福岡公演と広島公演にosageの出演が決定。
これにより全国9都市を巡る本ツアーのゲストは、仙台公演にG over / 友成空、札幌公演にUMEILO / でかくてまるい。、金沢公演にchef’s / Maverick Mom、名古屋公演に13.3g / クボタカイ、高松公演に帝国喫茶 / Apes、大阪公演に606号室 / 窓際ぼっち倶楽部、福岡公演にクレナズム / osage、広島公演にシズクノメ / osage、ツアーファイナルとなる東京公演にはKlang Ruler / 雨のパレード となる。
本ツアーのタイトル＜WIGGLY tour 2025-2026＞には、”BILLY BOOの音楽でライブハウスにいる人たちを揺れ動かしたい。そしてBILLY BOOの新たな波を作れるように”という思いが込められているという。
◾️＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”＞
2025年
10月17日（金）18:30 open / 19:00 start
【宮城】ROCKATERIA
w/ G over , 友成空
10月25日（土）17:00 open / 17:30 start
【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION
w/ UMEILO, でかくてまるい。
11月8日（土）17:00 open / 17:30 start
【石川】金沢GOLD CREEK
w/ chef’s , Maverick Mom
11月21日（金）18:30 open / 19:00 start
【愛知】ell.SIZE
w/ 13.3g , クボタカイ
12月12日（金）18:30 open / 19:00 start
【香川】高松TOONICE
w/ 帝国喫茶 , Apes
12月13日（土）17:00 open / 17:30 start
【大阪】Live House Pangea
w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部
2026年
1月24日（土）17:00 open / 17:30 start
【福岡】LIVE HOUSE Queblick
w/ クレナズム , osage
1月25日（日）17:00 open / 17:30 start
【広島】Cave-Be
w/ シズクノメ , osage
2月7日（土）17:00 open / 17:30 start
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
◆チケット
\3,500（税込 / 1D代別)
チケット一般販売中
ぴあ : https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/
ローソン : https://l-tike.com/billyboo/
イープラス : https://eplus.jp/billyboo/
