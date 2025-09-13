MAISONdes、TVアニメ『グノーシア』OPテーマに新曲「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」が起用
MAISONdesが、2025年10月11日(土)24:00〜より放送開始予定のTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマを務めることが決定した。オープニングテーマとなる楽曲は 「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」。
この発表が行われたのは、9月13日に開催された＜Aniplex Online Fest 2025＞内の『グノーシア』パートにて。
今回MAISONdesに”入居”する住人は、作曲編曲で国内外で熱狂的な支持を誇る Giga & TeddyLoid、歌唱ではホロライブ所属のVTuberの こぼ・かなえる と、”嘘から生まれた歌姫”こと、バーチャルシンガー重音テトという布陣で、強烈な存在感を放つ一曲となっている。重音テトがテレビアニメシリーズの楽曲に参加するのはこれが初。また、作詞はユニット DUSTCELL のメンバーとしても活動する Misumiが担当する。
なお。配信リリース日などの詳細は後日発表予定とのこと。
■アーティストコメント
■こぼ・かなえる
テレビアニメ『グノーシア』オープニングテーマ「化けの皮」を歌わせて頂いている、こぼ・かなえるです！
アニメのオープニングテーマを歌うのは今回が初めてで、このようなご機会をいただき、とても光栄です！
この曲は、『グノーシア』の世界に関連する要素を多く用いているので、アニメと共に、この曲を楽しんでいただければ嬉しいです！よろしくお願いします！
■Giga ＆ TeddyLoid
タイアップが決まった瞬間から、「この作品でどんな新しい挑戦ができるのか」と胸が高鳴っていました。
Kobo Kanaeruさんと重音テトの共演、そしてMisumiくんによるリリックを通じて、『グノーシア』が持つ謎めいた世界観と異世界的な空気感を表現できたと感じています。
■TVアニメ『グノーシア』
2025年10月11日(土)24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送開始
■ON AIR：
【放送情報】
TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
BS11 毎週土曜 24:00〜
とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
MBS 毎週土曜 26:08〜
AT-X 毎週月曜 23:30〜
【先行配信情報】
ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信
その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
■STAFF：
原作：petit depotto
キャラクター原案：ことり（プチデポット）
監督：市川量也
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理
撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行
音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴
音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）
アニメーション制作：domerica
■CAST：
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
公式サイト：https://gnosia-anime.com/
公式X：https://x.com/gnosia_off
関連リンク
◆MAISONdes オフィシャルサイト
◆MAISONdes オフィシャルX
◆MAISONdes オフィシャルInstagram
◆MAISONdes オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MAISONdes オフィシャルTikTok