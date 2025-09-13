NOAがアーティストデビュー5周年を記念したスペシャルライブ＜NOA 5th Anniversary Special Live “LiGHTS”＞を9月13日、横浜BUNTAIで開催した。

会場に駆け付けたNOANA（ファンの総称）は、この公演用にブラッシュアップされたベストなセットリストに酔いしれた。なかでも公演後半、サプライズで初披露となった新曲「Just Say It」は5周年ライブにふさわしいハイライトとなった。

「Just Say It」は、終演直後の9月14日より5周年イヤー第3弾シングルとして配信される。この楽曲は伝えられなかった「好き」という思いが胸に残りながらも、最後には相手の幸せを願う優しさが響く切ないラブソング。爽やかで心地良いトラックとNOAの優しい歌声が、夏の終わりに近づく儚さを感じさせ、NOA、SARVRL、KIYOKIという新たな制作チームで臨む意欲作となっている。また、数日前にはNOAが自身のオフィシャルTikTokで楽曲の一部を投稿していたことも話題となった。

■NOAコメント

夏の終わりに感じる切なさ、そして「好きだけど諦める」想いを込めた一曲です。この曲が、これから始まる季節を少しでも鮮やかに彩ってくれたら嬉しいです。

さらに公演では、ビルボードライブ公演に加え2026年からの＜NOA HALL TOUR 2026＞の開催も発表された。公演の詳細情報はオフィシャルサイトおよびSNSにて。

■デジタルシングル「Just Say It」 2025年9月14日リリース

https://Noa.lnk.to/justsayitPR

■＜NOA Billboard Live 2025＞

12.2 (Tue) Billboard Live YOKOHAMA【神奈川県】

12.8 (Mon) Billboard Live OSAKA【大阪府】

12.10 (Wed) Billboard Live TOKYO【東京都】

※チケット販売は後日ご案内いたします。 ■＜NOA HALL TOUR 2026＞

1.10 (Sat) 東京建物 Brillia HALL箕面（箕面市立文化芸能劇場）大ホール 【大阪府】

1.17 (Sat) 岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール 【愛知県】

1.25 (Sun) 仙台電力ホール 【宮城県】

1.30 (Sat) LINE CUBE SHIBUYA 【東京都】

1.31 (Sun) LINE CUBE SHIBUYA 【東京都】

※チケット販売などオフィシャルHP / SNSへ