凛として時雨、4曲入りEP『Lost God of SASORI』を10月リリース＋新曲がTVアニメ『グノーシア』エンディングテーマに
凛として時雨の新曲がTVアニメ『グノーシア』エンディングテーマに起用されることに加え、ニューEP『Lost God of SASORI』を10月22日にリリースすることが発表となった。
これは本日開催された＜Aniplex Online Fest2025＞にてアナウンスされたもの。10月11日24:00から放送開始のTVアニメ『グノーシア』のエンディングテーマを凛として時雨が担当するほか、同アニメPV内で新曲「Loo％ Who％」の音源が一部公開となった。
『グノーシア』原作は、ゲーム開発集団“プチデポット”による『人狼ゲーム』をモチーフにしたSF推理アドベンチャーゲームだ。2019年にPlayStation Vita用ソフトとしてリリースされ、その後Nintendo Switch、Steam、PlayStation、XBOXでリリースとなった。発売当初からゲームファンの注目を集めたほか、近年も『電撃インディー大賞2022』で第1位を受賞するなど、国内外で多くの賞を受賞する注目作品だ。
その内容は、漂流する星間航行船D.Q.O.が舞台。人間に化けて人間を襲う未知の敵“グノーシア”が船内に紛れ込んだことを受け、乗員たちは疑わしい者を投票で選び、コールドスリープさせていく。正しい選択をしながらすべての“グノーシア”をコールドスリープさせようとするなか、記憶喪失の主人公・ユーリはどのような選択をしても最初の日にループしてしまう。そのTVアニメが放送＆配信開始となる。以下に、TK (凛として時雨)のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「もしアニメの放送までに時空が歪み
この音楽が流れない未来が来たとしても
無限の宇宙で誰かが再生してくれることを願っています
数えきれない扉の奥に広がっているはずのもう一つの世界線
一音を掴む為の繰り返しの日々に重なっていきました
すべての記憶が散ってもまたこの音楽に繋がれるのでしょうか
グノーシアという儚くも美しいループへ
最大のイレギュラーを捧げます」
──TK (凛として時雨)
◆ ◆ ◆
なお、凛として時雨は新曲「Loo％ Who％」を含む全曲新録の4曲入りEP『Lost God of SASORI』を10月22日にリリースすることも決定した。これにともなってジャケット写真と新アーティスト写真も公開となった。
ロンドンで制作された同EPは、4曲それぞれが異なる世界を持ちながらも、4つの視点から描かれる感情の風景が重なり合っているようにも受け取れる仕上がりだ。凛として時雨ならではのソリッドな音像にUKサウンドを感じさせる鋭く変幻自在でな唯一無二なトラックへと結実した。店舗特典予約付きのパッケージ予約購入開始は本日9月13日より。
また、凛として時雨は、EP『Lost God of SASORI』を携えたツアー＜失神蠍 TOUR 2025＞を10月30日より開催。そのファイナルとして約12年ぶりの日本武道館公演を12月27日に行う。武道館公演のチケットは既に完売。ツアー各公演のチケット一般発売は9月20日から。
■New EP『Lost God of SASORI』
2025年10月22日(水)発売
予約購入リンク：https://smar.lnk.to/pJJwSA
【初回仕様限定盤(CD only)】
AICL-4821 3,000円(税込)
※初回生産分：凛として時雨トレーディングカード002封入)
▼収録内容
1 Loo% Who%
2 Sα.SO.RI.
3 sick mind B rain
4 Black Sparkle
●店舗特典
・Amazon：メガジャケ
・楽天ブックス：ステッカー
・セブンネット：ピック
・応援店：ポストカード
■＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025＞
10月30日(木) 北海道・札幌ペニーレーン24
open18:15 / start19:00
11月03日(月/祝) 東京・Zepp Haneda
open17:00 / start18:00
11月12日(水) 愛知・Zepp Nagoya
open18:15 / start19:00
11月24日(月/祝) 石川・金沢EIGHT HALL
open17:15 / start18:00
11月28日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:15 / start19:00
11月30日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
open17:15 / start18:00
12月06日(土) 広島・広島 CLUB QUATTRO
open17:15 / start18:00
12月07日(日) 香川・高松オリーブホール
open17:15 / start18:00
12月12日(金) 宮城・仙台Rensa
open18:00 / start19:00
■＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan＞
12月27日(土) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00 ※SOLD OUT
▼チケット
◯北海道・石川・広島・香川公演
スタンディング(整理番号付) \6,500(税込)
◯東京(11/3)・愛知・大阪・福岡公演
スタンディング(整理番号付) \6,500(税込)
2F指定席 \7,500(税込)
◯12/27 日本武道館公演
指定席 ￥8,800(税込)
指定席高校生以下学割 ￥4,900(税込)
●一般発売日
・10月30日〜12月12日公演分：9月20日(土)
・12月27 日本武道館公演分：8月30日(土) ※SOLD OUT
■TVアニメ『グノーシア』
放送開始：2025年10月11日(土)24:00〜
放送局：TOKYO MX、BS11ほか各局にて
・TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜
・BS11 毎週土曜 24:00〜
・とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜
・群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜
・テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜
・MBS 毎週土曜 26:08〜
・AT-X 毎週月曜 23:30〜
先行配信：ABEMA・dアニメストアにて
毎週土曜24:00〜地上波同時配信
※その他プラットフォームでも順次配信開始
※放送・配信日時は変更になる場合がございます
▼スタッフ
原作：petit depotto キャラクター原案：ことり(プチデポット)
監督：市川量也 シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：松浦有紗
美術監督：鎌田麻友美・高田真理 撮影監督：野村達哉
音楽：深澤秀行 音響監督：納谷僚介
音響効果：川田清貴 音響制作：スタジオマウス
人狼監修：松崎史也
プロデュース：川勝徹(プチデポット)・木村吉隆(アニプレックス)
アニメーション制作：domerica
▼キャスト
ユーリ：安済知佳
セツ：長谷川育美
SQ：鬼頭明里
ラキオ：七海ひろき
ジナ：瀬戸麻沙美
しげみち：関智一
ステラ：早見沙織
夕里子：悠木碧
コメット：佐倉綾音
シピ：中村悠一
ジョナス：津田健次郎
ククルシカ：―――――
オトメ：花澤香菜
レムナン：大塚剛央
沙明：江口拓也
・公式サイト：https://gnosia-anime.com/
・公式X：https://x.com/gnosia_off
