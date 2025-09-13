◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）

巨人の増田大輝内野手がアクシデントに見舞われ、途中交代した。試合後に、取材に応じた増田大は「左肩がちょっと抜けた。肩です。左肩が抜けて力が入らなくて肘の方を抑えていただけです」と明かした。

２試合連続で「８番・二塁」でスタメン出場。３点リードの３回２死一塁の場面だ。１ストライクから高橋の真ん中低めのツーシームを空振りした際に、左手一本でフォロースルーをとるかたちとなり左肘付近を抑えた。一時、ベンチ裏で治療後に、プレーを再開して空振り三振に倒れた。直後にベンチで首脳陣と状態を確認し、４回の守備から途中交代。二塁にはこの日１軍昇格した浦田俊輔内野手が入っていた。

「僕、初めてなんでわかんないんです。めちゃくちゃ力入らなくて。でも裏に行った時に頑張って振ったんですけど、なかなか力の入れ方がわからなくて、肩が抜けたって表現がいいのかなって」と語った。

試合中にアイシングを行うなど手当。「もう、多分、大丈夫だと思う。まぁでも、ちょっと夜にもしかしたら腫れてくるかもしれないのでそこは注意しながら、動きに気を付けながら過ごそうかなと思います」と語った。