双子を妊娠中のタレント・中川翔子が、最新ショットを公開した。

１３日にインスタグラムで「今日から３５週に突入しました！」と書き始め、大きなお腹をかかえた様子をアップ。「これで予定の産院で産める、、！良かった！双子えらいぞ！昨日から次男？ の頭の場所が外から触ってわかるから面白い。出たいよね。でも予定帝王切開日までもう少し頑張ろうお互いに。もう身体が限界で横たわってても腰が痛い。指が痛いし重たくて膝やばい。むくむ。苦しい。双子も狭いよね。本当は１０月１８日予定だけど双子は大きくなりすぎるからもっと早く帝王切開予定になるのです。たしかにそこまでは身体がもたない！もう足も顔もむくみすぎて写真撮れないよ」と苦悩を明かした。

続けて「一日でも長くお腹にいられるよう今できることは安静に。いっぱいつらくても魂３つでひとつ、でいられる期間が残り少ないとなるとなんだかすでに寂しい気がします カルシウムのためにミロを飲み始めました、生まれて初めて飲むんだが！あと今年はさんまがおいしいらしい、と聞いて買ってきてもらいました、うま〜！焼きたても食べてみたいすごい！」などとつづった。

この投稿には「もう少しです」「ベビたんもママもあと少しよ！」など応援の声が相次いで寄せられた。