¡Ú¥í¡¼¥º£Ó¡¦·ìÅý¡Û¤¤¤È¤³¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤Ê¤É½Å¾ÞÇÏ£³Æ¬¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ËÃíÌÜ
¡¡£¹·î£±£´Æü¤Ë½©²Ú¾Þ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê£³Ãå¤Þ¤ÇÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ë¤Î¥í¡¼¥º£Ó¡¦£Ç£²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ê¤É¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢·ìÅý¤«¤é¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ÎÊì¥ß¥Ã¥¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ï£±£µÇ¯¤Î£²´§ÌÆÇÏ¤Ç¡¢È¾»Ð¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤â£Ç£³¾¡¤Á¡£¤¤¤È¤³¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤Ê¤É½Å¾ÞÇÏ¤¬£³Æ¬¤ª¤ê¡¢²Ú¡¹¤·¤¤ÌÆ·Ï¤À¡£¤Þ¤¿£²£²Ç¯°Ê¹ß¤Îºå¿À¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇÏ¤ÎÊì¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬£±£´¾¡¤òµó¤²¡¢¼ï²´ÇÏÊÌ¤Ç£±°Ì¡££³°Ì¤¬ËÜÇÏ¤ÎÉã¤Î¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ê£¹¾¡¡Ë¤È¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÉñÂæ¤À¡£