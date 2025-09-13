14日に武居由樹VSメディナ

ボクシングのWBO世界バンタム級（53.5キロ以下）タイトルマッチ12回戦が14日、名古屋市のIGアリーナで行われる。13日は同会場のサブアリーナで前日計量が行われ、同級王者・武居由樹（大橋）が53.5キロ、同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）が53.4キロでクリア。武居は3度目の防衛戦。大一番が成立し「（井上）尚弥さんより派手に倒したい」と力を込めた。

武居は落ち着いた表情で計量台に乗った。クリアのアナウンスを聞き、ポーズを取ると集まったファンが歓声を送った。ベルトを肩に掛けてフェースオフ。メディナは挑発するかのように一歩近づき、互いににらみ合った。

計量後に武居は取材に応じ「コンディションはすごくいい。メディナと向き合った時に良い表情をしてきたし、向こうから詰めてきたので燃えた。スイッチを入れてくれた」と闘志を見せた。試合については「打ち合いの展開はどこかである。向こうも気持ちが強い」と予想した。

興行のメインイベントでは、大橋ジムの先輩・井上尚弥がアフマダリエフと戦う。武居はこの日、集まったファンの歓声について「尚弥さんの人気がもちろんあると思うんですけど」と前置きし「いいモチベーションになる」と感謝した。続けて「試合内容では尚弥さんより派手に倒したい」と意気込んだ。

対するメディナは打ち合いの試合展開になるかと問われると「全ての可能性がある。タケイ次第。タケイが来るのだったら打ち合う」と答えた。自身から詰め寄ったフェースオフについては「公開計量だから盛り上げようと思った」と不敵な笑みを浮かべた。

メディナは元WBC世界同級ユース王者の実力者。また、WBC世界同級1位・那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーを務めた経験もある。その那須川からは「頑張って」とエールをもらっていたことを明かし「彼はいつも俺を手伝ってくれる」と思いを口にした。

興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は29歳の武居が11勝（9KO）、25歳のメディナが25勝（18KO）4敗。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）