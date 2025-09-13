¡Ú³ÚÅ·¡ÛÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡¡ÀèÈ¯¡¦Áñ»Ê¹¯À¿¤¬£´²óÅÓÃæ£Ë£Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤ËÍð¤ì¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£´¡½£¶¥í¥Ã¥Æ¡Ê£±£³Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿³ÚÅ·¤ÏÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç»ß¤Þ¤ê¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦Áñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤Ï£³²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤â¡¢±«¤¬¹ß¤êÂ³¤Â¾ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶ìÀï¡£À©µå¤òÍð¤·¤¿£´²ó¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª£²»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿£²ÈÖ¼ê¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬ËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢·ë¶É£µ°ÂÂÇ£¶Ã¥»°¿¶£µ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê»î¹ç¤Î¡ËÆþ¤ê¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤¯·Á¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¾¡¼ê¤ËÍð¤ì¤Æ¡¢ÊÑ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£»°ÌÚ´ÆÆÄ¤ÏÁñ»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÂ¾ì¤¬°¤¤¤Î¤Ï¡ËÁê¼ê¤â¾õ¶·¤Ï°ì½ï¡£¤¤¤í¤¤¤í´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£