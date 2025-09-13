ヴィクトリアズ・シークレットの元モデルであるエルザ・ホスク（３６）が、長年のパートナーである実業家トム・ダリー氏との婚約をインスタグラムで発表した。花とキャンドルが敷き詰められた部屋で、トム氏がひざまずき、巨大なダイヤモンドリングを差し出すというロマンティックな瞬間が写真とともに公開された。



【写真】指輪デカっ！幸せそうな２ショットですね

投稿には「１０年前に出会ったこの街の新しいアパートで、スウェーデンの野花に囲まれて…あなたと私、ベイビー」と綴られ、ふたりの思い出の地でのプロポーズが特別な意味を持つことが伝わってくる。



ふたりは２０１５年から交際を続け、２０２１年には娘トゥーリッキさんを授かっている。婚約後はそのまま近くのレストランでサプライズパーティーが開かれ、エルザは祝福の紙吹雪に包まれながら入場したという。



２０２２年のスカンジナビア版ヴォーグ誌のインタビューでは、ふたりの出会いがニューヨークのディナーパーティーだったことが語られている。当時は互いに恋人がいたが、トム氏がスウェーデンから戻った際、エルザが声をかけたという。エルザは、トム氏について「これまで付き合ってきた男性とはまったく違ったわ。所有欲もなく、見せびらかすための彼女を求めるような人ではなかったの。ただ普通で、クールで、すごく陽気で面白い人。私は彼に夢中だったわ」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）