¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè30ÏÃ¡Ö¹âµ®²øÎÏ¡ª¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥é¥Î¤Ï²¦»ÒÍÍ¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡ÆóÂåÌÜ¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¤Ï¼«¾Î¡È¹ÈÃãÏÇÀ±¡É
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè30ÏÃ¡Ö¹âµ®²øÎÏ¡ª¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥é¥Î¤Ï²¦»ÒÍÍ¡×¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè30ÏÃ¡Ö¹âµ®²øÎÏ¡ª¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥é¥Î¤Ï²¦»ÒÍÍ¡×Í½¹ð
¡¡¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îµµ·¡Ê¿ÀÅÄÀ»»Ê¡Ë¤Î»ØÎØ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÆóÂåÌÜ¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡È¹ÈÃãÏÇÀ±¡É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ã¥µ¥à¡Êºû¿¹Íµµ®¡Ë¤À¤Ã¤¿¡©¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¤¬µ¯¤³¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìß¤Ä¤¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬ÃÏ¹ö¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡ª Á´ÎÏ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇ¹â¤ÎÌß¤ò¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ëËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¤Ï¡Ä!?
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÛÂè30ÏÃ¡Ö¹âµ®²øÎÏ¡ª¿·¤¿¤Ê¥Æ¥£¥é¥Î¤Ï²¦»ÒÍÍ¡×Í½¹ð
¡¡¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îµµ·¡Ê¿ÀÅÄÀ»»Ê¡Ë¤Î»ØÎØ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÆóÂåÌÜ¥´¥¸¥å¥¦¥Æ¥£¥é¥Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡È¹ÈÃãÏÇÀ±¡É¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¢¥Ã¥µ¥à¡Êºû¿¹Íµµ®¡Ë¤À¤Ã¤¿¡©¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¤¬µ¯¤³¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä!?
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìß¤Ä¤¥Î¡¼¥ï¥ó¤¬ÃÏ¹ö¤ÎÌß¤Ä¤Âç²ñ¤ò»Ï¤á¤¿¡ª Á´ÎÏ¤Ç¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤ËÄ©¤ß¡¢ºÇ¹â¤ÎÌß¤ò¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ëËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥µ¥à¤Ï¡Ä!?